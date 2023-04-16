اليوم السابع
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الأحد، 16 أبريل 2023 12:44 م
أكرم القصاص
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كتبت أسماء نصار

‫الزراعة تواصل متابعة محصول القمح في محافظات الجمهورية قبل بدء الحصاد

الأحد، 16 أبريل 2023 12:02 م
‫الزراعة تواصل متابعة محصول القمح في محافظات الجمهورية قبل بدء الحصاد محصول القمح

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بمتابعة محصول القمح تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بالمتابعه المكثفة خلال مرحله الاستعداد للحصاد والاطمئنان علي حاله المحصول وحث المزارعين على توريد القمح خاصة بعد ان قررت الحكومة رفع اسعار التوريد الى 1500 جنية للأردب وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
 
وتفقد الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية في مراكز طنطا وزفتى بمحافظة الغربية يرافقه الدكتور جمال شعراوى مدير الحملة القومية للقمح بالمحافظة وتبين عدم وجود أضرار مؤثره نتيجه للظروف الجوية التي شهدتها البلاد مؤخرا مؤكدا ان الحقول جاهزه للحصاد خلال الفترة القادمة .
 
وقال "رضا" ان حالة المحصول جيدة والانتاجية تبشر بالخير مشيرا الى التزام المزارعين بالتوصيات الفنية .
 
كما التقى مدير معهد المحاصيل الحقلية ايضا ببعض المزارعين وحثهم على توريد المحصول والاستفادة من الاسعار المجزية التي قررتها الدولة.
 

الزراعة

القمح

محصول القمح

وزارة الزراعة



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