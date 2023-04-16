تاجر مواد مخدرة يكشف عن مصدر الحصول على الهيروين في دار السلام

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل تم القبض عليه في دار السلام بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري أمام رجال المباحث، عن مصدر الحصول على المخدر، حيث كشف عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات ليتولى ترويجها بين عملائه.

واعترف المتهم بحيازة الهيروين بقصد الاتجار، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نفسه خلال التنقل بين عملائه لترويج المواد المخدرة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسِه 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمنطقة دار السلام، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – فرد خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.