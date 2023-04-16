إقبال على محال بيع الأسماك المملحة بالمنوفية هذا العام

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محلات بيع السردين والفسيخ بمحافظة المنوفية، زحام كبير بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد شم النسيم، وبالتحديد فى شارع السوق بمدينة منوف بمحافظة المنوفية.

ويقول محمد مسعد المزين صاحب محل فسخانى يعود لعام 1955، إن عيد شم النسيم يعد أكبر مواسم بيع الأسماك المملحة بإختلاف أنواعها منها السردين والذى يعد أنواعه مابين سردين بلدى 80 جنيها، سردين خليجى 90 جنيها، سردين موزه 100 جنيه، سردين هرنج 100 جنيه.

ويضيف صاحب محل فسخانى بشارع السوق بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، أن طريقة السردين تختلف من شخص لآخر، الأول يتم وضع الأسماك حسب أنواعها ببرميل، ثم يتم وضع المحل حسب درجة ملوحة كل نوع من أنواع السردين وفى النهاية طعم السردين يرجع نفس كل صنايعى.

ويضيف إسلام المزين صنايعى بمحل فسخانى لبيع الأسماك المملحة، أن الفسيخ والذى يتم صنعه من السمك البورى، حيث يتم وضعه درجة حرارة عالية داخل برميل محكم ومغلق بإحكام لمدة 3 أيام، وبعد ذلك يتم تمليحه تصنيعه بوضح كميات من الملح عليها حسب نوع السمك، ووضعه بالبرميل لمدة أسبوع على التقريب أو 14 يوما وبعد ذلك يتم فتح البرميل وبيعه للمواطنين.

ويشير صالح المزين صنايعى بمحل فسخانى لبيع الأسماك المملحة، أن الرنجة أنواع، رنجة بطارخ، رنجة مغلفة، رنجة صناديق وسعرها يبدأ من 90 جنيه إلى 120جنيه.

ويضيف المزين أن يوجد إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء الأسماك المملحة حسب أنواع سردين أو رنجة أو فسيخ.