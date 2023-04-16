انطلاق الحملة الدعائية لمشروع "مودة" للاهتمام بالمقبلين على الزواج بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، تحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتورة رندة فارس مدير مشروع "مودة"، عدة أنشطة توعوية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وتم استهداف الشباب من الفئة العمرية من 18 حتى 35عامًا، من خلال دورات تدريبية - ندوات - النزول الميداني بقرى حياة كريمة. وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الحملة الدعائية لمشروع (مودة) الذي أطلقه رئيس الجمهورية؛ وذلك للاهتمام بالشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأهمية إرشاد الشباب المقبلين على الزواج وأعطائهم النصائح ، والإرشادات اللازمة التي تساعدهم على تكوين أسرة سوية ومستقرة في المستقبل.