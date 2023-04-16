المشدد 10 سنوات لعاطل لسرقته مستخلص تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، ومصطفى حسان، بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات للمتهم " ع.ع.ج" ، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 33632 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة سيدي جابر ، بقيام المتهم بسرقة المجني عليه " م.ع.ص" تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، عن أنه بتاريخ الواقعة ، تقابل المجني عليه " م.ع.ص" مساعد مستخلص ، مع المتهم " ع.ع.ج" حاصل علي دبلوم ، لإنهاء بعض إجراءات عمل تتعلق بمستخلصات جمركية ، وما أن دلف المتهم لسيارة المتهم ،حتي طلب منه المبلغ المالي المتفق علية وقدرة 23 الف جنية ، وعقب تحصله علي المبلغ ،قام بإشهار سلاح أبيض سكين، مهددا اياه باستخدامه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته ،وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ المالي كرها عنه ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، فإن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ، بأن سرق المبلغ المالي المبين بالتحقيقات، وكذلك أحرز سلاحا أبيض بدون ترخيص، ولذلك وبعد الاطلاع على أحكام المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدل بالقانون 170 لسنة 1981 قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.