السجن 5 سنوات لمتهم حاول ابتزاز موظفة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بمعاقبة المتهم " ب.ع.ع"، غيابيا بالسجن 5 سنوات، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتهديد وإفشاء صور شخصية للمجنى عليها "د.ع.ي".

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27481 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث غرب الإسكندرية، ببلاغ يفيد قيام المتهم بتهديد المجنى عليها بصور خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت تحريات ضباط مباحث الإسكندرية، أن المتهم " ب.ع.ع" عاطل، قام بتهديد المجنى عليها " د.ع.ي" موظفة بشركة، كتابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعى واتس آب بإفشاء صور شخصية لها، فاقمت المجنى عليها بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت بالفخص الفنى المجرى بمعرفة وحدة البلاغات بقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الإسكندرية أن شريحة الهاتف من الجهاز المرسل يخص المتهم، وان المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل برقم 170 لسنة 1981 والجناية والجنحة بالمادة رقم 1/327 من قانون العقوبات قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.