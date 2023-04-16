المؤبد غيابيا لسباك لحيازته 6 قطع حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة ، وبعضوية كل المستشار معتز نور الدين محمد حسن ،والمستشار ابراهيم حسين فايد وسكرتير المحكمة محمد عثمان ، بمعاقبة المتهم " و.م.م" غيابيا بالسجن المؤبد، وتغريمة مبلغ مالي قدرة مائة ألف ، مما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27511 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم " و.م.م" سباك ، بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرت أثناء مزوالة نشاطه، الا أنه فطن لتواجدهما فحاول الهرب وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشة عثر بملابسه علي علبة سجائر بداخلها عدد 6 قطع لمخدر الحشيش ،وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والسلاح الأبيض لتجزئته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي، أن الست قطع المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 3.37 جراما و،ثبت وجود آثار لمخدر الحشيش بنصل السلاح الأبيض المضبوط ، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ، من إحرازه بقصد مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونيا واحرز بغير مسوغ قانوني سلاحا أبيض كتر علي النحو الثابت بالتحقيقات ، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.