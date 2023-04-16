الحملة الدعائية "المثيرة للجدل" لحزب العمال ضد المحافظين تضر زعيمه كير ستارمر

كتبت رباب فتحى

تسببت الحملة الدعائية الهجومية لحزب العمال ضد حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك والتي وصفت بأنها "مثيرة للجدل" فى أن يفكر عدد أكبر من الناخبين بشكل سلبي في حزب كير ستارمر حيث كان لها أثر أكثر سلبية عليه من الملصق الذي اتهم زعيم حزب العمال بالتساهل مع الجريمة ، وفقًا لاستطلاع رأي "أبونيوم" لصالح صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وجاءت النتيجة ، عندما طُلب من الناس الرد على ملصقين أحدهما لحزب العمال والآخر لحزب المحافظين، يهاجمان فيهما بعضهما البعض ، بعد 10 أيام من الشدائد الداخلية لحزب العمال بسبب تحوله المفاجئ إلى الحملات شديدة العدوانية والشخصية عبر الإنترنت. دفع الخلاف بعض أعضاء حكومة الظل إلى الابتعاد عن الحملة ، مما أضر بستارمر قبل أقل من ثلاثة أسابيع قبل الانتخابات المحلية في 4 مايو.

ودفع إعلان حزب العمال عن سوناك 17% ممن شملهم الاستطلاع للشعور بأنهم أقل تفضيلًا تجاه المحافظين ، ولكن دفع أيضًا 12% للشعور بأنهم أقل تفضيلًا لحزب العمال. أدى إعلان المحافظين عن ستارمر إلى شعور 9% بتفضيل أقل تجاه حزب العمال و 2% أقل إيجابية تجاه المحافظين.

ولكن بشكل عام ، يبدو أن الإعلان والخلاف الذي أحدثه لم يضر حزب العمال ، الذي لا يزال يحتفظ بفارق ست نقاط عن حزب المحافظين بشأن قضية الجريمة ، بانخفاض نقطة واحدة فقط قبل أسبوعين. عاد تقدم حزب العمال أيضًا إلى 14 نقطة ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له مؤخرًا عند 11 نقطة الأسبوع الماضي ، مع وقوف حزب ستارمر على 42% (بزيادة نقطة واحدة على مدار الأسبوع) والمحافظين على 28% (بتراجع نقطتين).