اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحملة الدعائية "المثيرة للجدل" لحزب العمال ضد المحافظين تضر زعيمه كير ستارمر

الأحد، 16 أبريل 2023 12:55 م
الحملة الدعائية "المثيرة للجدل" لحزب العمال ضد المحافظين تضر زعيمه كير ستارمر زعيم حزب العمال - السير كير ستارمر
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسببت الحملة الدعائية الهجومية لحزب العمال ضد حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك والتي وصفت بأنها "مثيرة للجدل" فى أن يفكر عدد أكبر من الناخبين بشكل سلبي في حزب كير ستارمر حيث كان لها أثر أكثر سلبية عليه من الملصق الذي اتهم زعيم حزب العمال بالتساهل مع الجريمة ، وفقًا لاستطلاع رأي "أبونيوم" لصالح صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وجاءت النتيجة ، عندما طُلب من الناس الرد على ملصقين أحدهما لحزب العمال والآخر لحزب المحافظين، يهاجمان فيهما بعضهما البعض ، بعد 10 أيام من الشدائد الداخلية لحزب العمال بسبب تحوله المفاجئ إلى الحملات شديدة العدوانية والشخصية عبر الإنترنت. دفع الخلاف بعض أعضاء حكومة الظل إلى الابتعاد عن الحملة ، مما أضر بستارمر قبل أقل من ثلاثة أسابيع قبل الانتخابات المحلية في 4 مايو.

ودفع إعلان حزب العمال عن سوناك 17% ممن شملهم الاستطلاع للشعور بأنهم أقل تفضيلًا تجاه المحافظين ، ولكن دفع أيضًا 12% للشعور بأنهم أقل تفضيلًا لحزب العمال. أدى إعلان المحافظين عن ستارمر إلى شعور 9% بتفضيل أقل تجاه حزب العمال و 2% أقل إيجابية تجاه المحافظين.

ولكن بشكل عام ، يبدو أن الإعلان والخلاف الذي أحدثه لم يضر حزب العمال ، الذي لا يزال يحتفظ بفارق ست نقاط عن حزب المحافظين بشأن قضية الجريمة ، بانخفاض نقطة واحدة فقط قبل أسبوعين. عاد تقدم حزب العمال أيضًا إلى 14 نقطة ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له مؤخرًا عند 11 نقطة الأسبوع الماضي ، مع وقوف حزب ستارمر على 42% (بزيادة نقطة واحدة على مدار الأسبوع) والمحافظين على 28% (بتراجع نقطتين).

 

 


كير ستارمر

زعيم حزب العمال

ريشى سوناك

رئيس وزراء بريطانيا

المحافظين

الانتخابات المحلية



الموضوعات المتعلقة

"العمال" المستفيد من معركة المحافظين على داونينج ستريت.. أوبزرفر: بزوغ نجم السير كير ستارمر لرئاسة وزراء بريطانيا فى الانتخابات المقبلة وسط انتقادات لخطة ليز تروس الاقتصادية.. واستطلاع: أكبر تقدم للحزب منذ عقد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:00 ص

خرق قيود كورونا يحرج زعماء المحافظين والعمال فى بريطانيا.. اتهامات تطارد زعيم المعارضة "كير ستارمر" بعد لقاء "البيرة ووجبة الكارى".. والسير يتعهد بالاستقالة حال ثبوت تورطه.. ونيويورك تايمز: موقفه إحراج لجونسون

الأربعاء، 11 مايو 2022 09:00 ص

التليجراف: كير ستارمر على وشك أن يصبح رئيسا لوزراء بريطانيا 2024

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:25 م

دايلي ميل: كير ستارمر الأفضل لمفاوضات البريكست و52% يرونه رئيس الوزراء القادم

الأحد، 12 يوليو 2020 03:45 م

فوز السير كير ستارمر برئاسة حزب العمال خلفا لجيريمى كوربين

السبت، 04 أبريل 2020 12:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة