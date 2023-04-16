التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة أثناء سيره فى الشارع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المراغة المركزى شمالى محافظة سوهاج، طفل يبلغ من العمر 11 سنة جثة هامدة على إثر إصطدام سيارة ربع نقل به أثناء سيره بالشارع برفقة والده والذى أتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث تم ضبط السائق وتم التحفظ على السيارة .

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل عقب إصطدام سيارة ربع نقل به بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى المحافظة، تم نقل الجثة لمستشفى المراغة المركزى والتحفظ عليا داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها الواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بورد إشارة من مستشفي المراغة المركزي لمركز شرطة المراغة بوصول الطفل بخيت خ ا ا 11 طفل ويقيم دائرة مركز جهينة " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال والد الطفل المتوفى المدعو خميس ا ا م 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء سيره ونجله المذكور دائرة المركز إصطدمت بـه السيارة " ربع نقل " قيادة المدعو مسعود ع ق ع 29 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته وإتهم قائدها بالتسبب فـي ذلك

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.