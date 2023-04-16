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انتشال جثمان شاب غرق فى بحر شبين الكوم بالمنوفية

الأحد، 16 أبريل 2023 08:51 ص
انتشال جثمان شاب غرق فى بحر شبين الكوم بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، فى انتشال جثة شاب غرق ببحر شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطار من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بوجود غريق فى ترعة القاصد وتمكنت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد حمدان وبرئاسة الرائد محمد خالد فى إنتشال جثة شاب غرق فى بحر القاصد.
 
 
بالانتقال الفورى والفحص، تبين أن مستشفي شبين الكوم إستقبلت شاب يدعي هشام.م.ج يبلغ من العمر 26 عاما من الحي القبلي بشبين الكوم متوفي إثر سقوطه فى المياه، تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز شبين الكوم

غرق شاب



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