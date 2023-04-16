اليوم السابع
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الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 17 جديدًا و6 صيانة وتطويرًا

الأحد، 16 أبريل 2023 12:26 م
الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 17 جديدًا و6 صيانة وتطويرًا وزارة الأوقاف
كتب ـ لؤى على

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أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 23 مسجدًا يوم الجمعة 21 / 4 / 2023م، منها (17) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1100) مسجد منها (888) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(212) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
1. الكبير – أبو الصير – تمي الأمديد
2. نور الإسلام – أبو شلوية – السنبلاوين 
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
3. النور – أبو صير – الواسطى 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
4. عبد الكريم أبو خطيب – أبو المطامير
5. عمرو نور بالحاجر – كفر الدوار
6. شعبان سطوحي بالحاجر – كفر الدوار
7. أولاد الشيخ الغربي – أبو المطامير 
8. الرحمن – قرية مظهر بركة غطاس – أبو حمص
9. الرتمة بولين – كفر الدوار
10. نور الإسلام تروجي – أبو المطامير 
11. باغوص القبلي – النمرية  - أبو المطامير
12. الأربع- عزب قومبانية – أبو قير- كفر الدوار
13. الرحمن – قري المعمل النوبارية – أبو المطامير
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
14. فرجاني – عزبة عبد الونيس – طنبدي – مغاغة 
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
15. نعيمة  هانم إبراهيم – ع أبو حزين –
 ك عياد – أبو حماد
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
16. النور – نجع البارود – المراغة 
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
17. خير أمة – قرية الحمام  - مركز أبنوب
 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
18. النور – عزبة خطاب – مناشي أبو صير – الواسطى 
19. جبر سعد- إفوة-  الواسطى
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
20. آل كمال الدين – الكتكاتة - ساقلته
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
21. الرحمة المهداة – الشرقي سمهود – أبو تشت
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
22. الشيخ مبارك  - قرية الشيخ مبارك - بلطيم
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
23. الإسلام – السوق القديم – البرجاية - المنيا
 
 
 
 

وزارة الاوقاف

افتتاح مسجد

افتتاح مساجد

مساجد



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