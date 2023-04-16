الأنبا تادرس يبدأ كلمته بدقيقة حداد على روح مدير أمن بورسعيد السابق.. صور

بورسعيد - محمد عزام

بدأ الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، كلمته، خلال تهنئته من قبل الوفد الرسمى للمحافظة برئاسة اللواء عادل الغضبان، بعيد القيامة المجيد، بالوقوف دقيقة حداد على روح اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد السابق، وذلك بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية فى المحافظة.

وترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا، اليوم الأحد، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل".

واستقبل الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، المحافظ والوفد المرافق لهم بباقة الورود، كما جرى توزيع "السبح" على الحضور.

وقال مطران بورسعيد وتوابعها، خلال كلمته، إننا نسيج وطنى واحد، نحتفل سوياً بالأعياد، وما أسعد هذه اللحظات التى يتوافق فيها شهر رمضان والعشر الأواخر وحلول عيد الفطر يتزامن ذلك كله مع عيد القيامة المجيد.

وتقدم الأنبا تادرس، بالشكر لكل من قدم التهنئة بحلول عيد القيامة المجيد، موضحاً أننا نسعد جميعا بهذه الزيارات المتبادلة بيننا مسلمين ومسيحيين.

ضم الوفد كل من: اللواء مازن صبرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ياسر علام، مدير المنطقة الأزهرية ببورسعيد، والشيخ محمد عفيفى، أمين بيت العائلة ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالى بورسعيد.