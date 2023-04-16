محافظ بورسعيد يترأس وفداً لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا، اليوم الأحد، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال ب عيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل".

واستقبل الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، المحافظ والوفد المرافق لهم بباقة الورود، كما جرى توزيع "السبح" على الحضور.

وأكد محافظ بورسعيد، على أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري، تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وأضاف: "نأتي كل مناسبة لتقديم التهنئة لكي نجدد العهد والوعد بأن نظل يد واحدة، وكما قال رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، طوال ما نحن يد واحدة لن يستطيع أحد في الدنيا أن يتغلب علينا، لذلك نأتي لكي نحصن أنفسنا، ورسالتنا لمن يحاول تمزيق النسيج: ستفشل لأننا المصريين يد واحدة".

ضم الوفد كل من: اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ياسر علام، مدير المنطقة الأزهرية ببورسعيد، والشيخ محمد عفيفى، أمين بيت العائلة ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالي بورسعيد.