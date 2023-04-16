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احتفالية على أنغام السمسمية بمناسبة شم النسيم في بورسعيد.. صور

الأحد، 16 أبريل 2023 11:19 م
احتفالية على أنغام السمسمية بمناسبة شم النسيم في بورسعيد.. صور السمسمية
بورسعيد - محمد عزام

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نظم مركز التراثية للفنون والثقافة بمحافظة بورسعيد، بقيادة محمد غالي، أحد أشهر صانعي آلة السمسمية، احتفالية، مساء اليوم الأحد، بمقر المركز، احتفالا بليلة شم النسيم.
 
وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والغنائية على أنغام آلة السمسمية الشعبية الشهيرة في بورسعيد، وبحضور أشهر عازفي وصانعي وراقصي الآلة الموسيقية الشعبية بمدن القناة، ومن بين الأغاني التي تفاعل معها الحضور: "بتغني لمين يا حمام، وآه يا غالي يا لالي، دي بورسعيد الوطنية".
 
ومن جانبه، قال محمد غالي، مؤسسة مركز "التراثية" للفنون والثقافة وصانع آلة السمسمية الشهير، إنه حريص على الحفاظ وإحياء فن آلة السمسمية الذي ارتبط بأبناء مدن القناة بشكل عام وبورسعيد بشكل خاص، وذلك من خلال تنظيم ما يشبه متحف أو معرض يضم مراحل تطور آلة السمسمية وأنواعها المختلفة، فضلًا عن تعليم صناعة الآلة وكيفية العزف عليها للأجيال الحالية من خلال ورش عمل، وتنظيم حفلات على أنغام "السمسمية" بالمناسبات المختلفة.
 
 
العزف على السمسمية
العزف على السمسمية

جلسات السمسمية
جلسات السمسمية

سهرات السمسمية_1
سهرات السمسمية_1

قعدة سمسمية
قعدة سمسمية

 


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