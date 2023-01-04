فرق سمسمية وأطفال بأعلام مصر يستقبلون المكتبة العائمة "لوجوس هوب" بميناء بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، عصر اليوم الأربعاء، السفينة «لوجوس هوب» الشهيرة بالمكتبة العائمة، على أنغام آلة السمسمية التراثية التي عزفتها فرقة بورسعيد للفنون الشعبية في تقليد هو المعتاد لاستقبال السفن السياحية والسياح بالميناء، واصطف الأطفال بالأعلام المصرية لاستقبال السفينة.



وكان في استقبال السفينة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية، وممثلي وزارة السياحة بالمحافظة، للترحيب بطاقم السفينة.



وأتمت محافظة بورسعيد استعدادتها لاستقبال سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى الشهيرة بالمكتبة العائمة، والتي ستفتح السفينة أبوابها للزائرين من غد الخميس بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

وأعلنت محافظة بورسعيد الترتيبات التنظيمية والأمنية المتعلقة باستقبال «لوجوس» والمترددين على مكتبتها وفعاليتها الثقافية المختلفة وأشارت إلى جاهزية الميناء السياحى لاستقبال زائرى المكتبة من الطلاب ومحبى القراءة فى الفئات العمرية ما بين 13 إلى 65 عاما.



وكان محافظ بورسعيد قد وجه بضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، ومنع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى.



وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك تنسيق متواصل بين كافة أجهزة المحافظة والهيئة الاقتصادية، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من والي السفينة، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدخول للمركب، فضلا عن تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المركب، وأكد اللواء عادل الغضبان أنه خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد سيتم توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث.