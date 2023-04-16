إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ.. أسماء

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين الـ 8، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحادث الذى تعرض له 8 أشخاص لانقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق الجديد الجارى العمل به، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من سجل مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة على محمد جمعة، 50 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وشقيقه عبد الغفار 54 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأصيبت أية حسن السيد أحمد، 18 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسعدية السيد الخضرى، 36 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أصيب عماد محمد كرمان، 44 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسام مسعود وديعة، 22 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، علياء حامد درويش، 19 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، معتز عبد المقتدر الكافورى، 57 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.