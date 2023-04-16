نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيسان السيسي وسيلفا كير يناشدان الأطراف السودانية بإعلاء مصلحة الشعب السودانى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس "سلفا كير"، رئيس جمهورية جنوب السودان، وتناول الاتصال التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان. رئيس الوزراء يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السودانى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً صباح اليوم الأحد، مع على الصادق وزير خارجية السودان، حيث تناول الاتصال التطورات الجارية على الساحة السودانية، وجهود إنهاء الأزمة. مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يدعو لوقف الاشتباكات بالسودان دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين إلى ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات بالسودان، والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة، مؤكدا استعداد الجامعة لبذل كافة المساعي لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة بشكل قابل للاستدامة، كما دعا المجلس السفراء العرب في الخرطوم للتحرك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد عبر الاتصال بكل الأطراف. غدا طقس حار على أغلب الأنحاء وشبورة وأتربة بالجو والعظمى بالقاهرة 33 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. التعليم العالى: تنسيق دائم مع الخارجية لمتابعة الطلاب المصريين بجامعات السودان أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تنسيق وتواصل دائم مع وزارة الخارجية المصرية للإطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، وذلك في إطار الأحداث الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق حاليا .

"البريد" تعلن تشغيل 300 مكتب بالمحافظات يومى 24 و25 أبريل بمناسبة العيد أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات، والمقدر عددها بـ 300 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية يومي الإثنين، والثلاثاء الموافقين 24 و 25 أبريل، وباقي المكاتب عطلة رسمية من يوم الخميس الموافق 20 أبريل إلى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل.

مجلس الأمن يحث الأطراف فى السودان على وقف الأعمال العدائية فورا أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولى عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بحسب بيان رسمى للأمم المتحدة. التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون أى وسيلة إلكترونية أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ستكون بلا اى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، موضحة أن الاختبارات تتم ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة وفق نظام الأوبن بوك، ولن يسمح بدخول أجهزة الموبايل أو التابلت مع الطلاب أو اى وسيلة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات ذكية" سمارت"، مؤكدة أن الساعات العادية مسموح به داخل لجنة الامتحان. الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بـ89 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من يوم 20 إلى 25 من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

الأهلي يعلن رسميا الموافقة على حضور 52 ألف مشجع فى مباراة الرجاء المغربي