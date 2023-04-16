مجلس الأمن يحث الأطراف فى السودان على وقف الأعمال العدائية فورا

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولى عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بحسب بيان رسمى للأمم المتحدة.
 

التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون أى وسيلة إلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بلا اى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، موضحة أن الاختبارات تتم ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة وفق نظام الأوبن بوك، ولن يسمح بدخول أجهزة الموبايل أو التابلت مع الطلاب أو اى وسيلة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات ذكية" سمارت"، مؤكدة أن الساعات العادية مسموح به داخل لجنة الامتحان.
 

الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بـ89 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من يوم 20 إلى 25 من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

 