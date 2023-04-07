وزير الاتصالات يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة البريد برئاسة شريف فاروق لمدة عام

كتبت ــ هبة السيد

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ويسرى العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة عام.

ويضم مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عضوية كل من من المديرين بالهيئة وهم: نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق، ونائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ضم مجلس إدارة البريد، أعضاء من ذوى الخبرة وهم: نهال كمال حسنين، ورامي أحمد عادل محمد أبو النجا، ومدحت مصطفى المدني، والدكتور خالد سرى محمود حسين صيام، والدكتورة نهى عدلي محمد عبد الرحمن، والمهندس عمر أحمد رياض الغنيمي، والدكتور محمد طارق يوسف، وعمر محمد عبد العزيز خطاب، ونيفين على فائق صبور، وممثل النقابة العامة للبريد.