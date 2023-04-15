7 عادات يومية تؤدى لتدهور صحتك العقلية منها قلة النوم

كتبت ميرفت رشاد



7 عادات يومية قد تؤدي إلى تدهور صحتك العقلية 1. قلة النوم النوم ضروري لاستعادة الجسم الجسدي والعقلي. يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تقلبات المزاج والاكتئاب والقلق والإرهاق، يوصى بالحصول على 7-9 ساعات من النوم لتحسين صحتك العقلية. العناية بالصحة العقلية لا تقل أهمية عن صحتنا الجسدية، ومع ذلك هناك عادات يومية نميل إلى تجاهلها لأنها تبدو غير ضارة ولكنها تساهم بشكل كبير في تدهور الصحة العقلية ، يمكن أن تسبب هذه العادات الصغيرة غير الصحية أضرارًا جسيمة لصحتنا على المدى الطويل، وإليك العادات اليومية التي قد تؤدي إلى تدهور صحتك العقلية، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".النوم ضروري لاستعادة الجسم الجسدي والعقلي. يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تقلبات المزاج والاكتئاب والقلق والإرهاق، يوصى بالحصول على 7-9 ساعات من النوم لتحسين صحتك العقلية.

2. سوء التغذية يلعب الطعام الذي نأكله دورًا حيويًا في صحتنا العقلية، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى خلل في مستويات السيروتونين ويسبب الاكتئاب والقلق وتقلب المزاج، يمكن أن يجعلك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن تشعر بتحسن جسديًا وعقليًا.

3. الحديث الذاتي السلبي يمكن أن يصبح الحديث السلبي مع النفس عادة ويؤدي إلى تأثير سلبي على الصحة العقلية، يمكن أن يؤدي الانخراط في النقد الذاتي والتحدث السلبي عن النفس إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والقلق، يمكن أن تساعد ممارسة التأكيدات الإيجابية والامتنان على تغيير الحديث السلبي عن النفس.

4. عدم ممارسة الرياضة تساعد التمارين الرياضية في تقليل مستويات الكورتيزول وتحسن إفراز الإندورفين ، والذي له تأثير إيجابي على مزاجنا، يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى الاكتئاب والقلق وتفاقم الصحة العقلية، يمكن أن يساعد دمج التمارين المنتظمة في روتينك اليومي في تعزيز صحتك العامة.

5. تعدد المهام يمكن أن يؤدي القيام بأشياء متعددة في وقت واحد إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة مستويات التوتر وضعف الوظيفة الإدراكية، كما يمكن أن يسبب القلق والإرهاق، حاول التركيز على مهمة واحدة في كل مرة ومنحها الأولوية لتجنب تعدد المهام.

6. الكمالية قد يؤدي السعي إلى الكمال إلى إجهاد عقلي وإرهاق ويؤدي إلى القلق والاكتئاب. ضع لنفسك أهدافًا قابلة للتحقيق وكن لطيفًا مع نفسك إذا لم تسير الأمور كما هو مخطط لها، تقبل العيوب والأخطاء لأنها جزء من منحنى التعلم.