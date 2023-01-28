تعرف على الأعراض الأقل شهرة للخرف.. منها فقدان الثقة والابتعاد عن الأصدقاء

كتبت فاطمة خليل

فقدان الثقة مؤشراً محتملاً على الإصابة بالخرف وفقًا لإيما هيوات، رئيسة قسم الخَرَف في دار رعاية KYN Bickley ببريطانيا، إن "التغييرات في السلوك ، مثل فقدان الثقة ، والانسحاب وفقدان الاهتمام بالأصدقاء أو العمل أو الهوايات هي أعراض أقل شهرة للخرف." الخرف هو نتيجة التدهور التدريجي للوظيفة الإدراكية، حيث لا يحدث تدهور الصحة العقلية بشكل مفاجئ، ولكن يبدأ بانحدار دقيق في الصحة المعرفية ويتقدم نحو النقطة التي تجعل الشخص غير قادر على القيام حتى بالعمل اليومي، كما أن الخرف يؤثر على كل شخص بطريقة مختلفة، مما يجعل من الصعب على الشخص والمقربين تحديد المشكلة في مرحلة مبكرة، ومن أهم علامات الخرف المبكرة هو التغيير في السلوك الذي يتميز بعدة تغييرات أحدها فقدان الثقة والابتعاد عن الأصدقاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".وفقًا لإيما هيوات، رئيسة قسم الخَرَف في دار رعاية KYN Bickley ببريطانيا، إن "التغييرات في السلوك ، مثل فقدان الثقة ، والانسحاب وفقدان الاهتمام بالأصدقاء أو العمل أو الهوايات هي أعراض أقل شهرة للخرف."

وقالت لصحيفة إكسبرس إن "الاستجواب المتكرر والتجول ونسيان الأشياء والارتباك حتى في الأماكن المألوفة تعتبر علامات نموذجية للخرف وقد تكون السبب وراء فقدان الثقة لدى هؤلاء الأشخاص." ما هي العلامات المبكرة للخرف التي يجب على تعرفها؟

عندما تكون بداية الخَرَف في مرحلة مبكرة، فإن العلامات الشائعة هي النسيان وفقدان الوقت والشعور بالضياع حتى في الأماكن المألوفة.

تحدث هذه التدهورات تدريجياً نتيجة لذلك لا ينتبه الشخص لها ويتطور المرض إلى مرحلة متقدمة، ومع تقدم الخرف يعاني الشخص من صعوبة في التواصل ومشاكل في القيام بالعمل الشخصي وتغييرات في السلوك وزيادة النسيان.

مرحلة المرض التي لا يستطيع الشخص المشي فيها، ولا يعرف الزمان والمكان، وقد يبدأ أيضًا في نسيان الناس.

الخرف يصيب كبار السن والشباب أيضا.

في الخرف، هناك أسطورة شائعة هي أنه يحدث فقط عند كبار السن بسبب هذه المعلومات الخاطئة ، تمر العديد من حالات الخرف المبكر دون أن يلاحظها أحد حتى مرحلة متقدمة من المرض، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ظهور الخرف لدى الشباب يمثل 9% من إجمالي الحالات، وخطر التدهور المعرفي يكون بسبب الخمول البدني والتدخين، زيادة الوزن، استهلاك الأطعمة المصنعة ، ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع الكوليسترول ، الإجهاد ، وكذلك تلوث الهواء. أنواع الخرف الخرف مصطلح شامل لمختلف مضاعفات الصحة العقلية هناك أنواع مختلفة من الخرف مثل مرض الزهايمر الذي يشكل أكثر من 60٪ من جميع حالات الخرف.



الأنواع الأخرى من الخَرَف هي الخَرَف الوعائي والخرف المصحوب بأجسام ليوي والخرف الجبهي الصدغي.

هناك العديد من الأمراض المرتبطة بالخرف مثل مرض هنتنجتون وإصابات الدماغ الرضحية ومرض كروتزفيلد جاكوب ومرض باركنسون.



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يوجد حاليًا أكثر من 55 مليون شخص يعيشون مع الخرف وكل عام يزداد عدد هؤلاء المرضى بمقدار 10 ملايين ويؤثر الخرف على الذاكرة والتفكير والتفاعل الاجتماعي والتواصل والقدرة على الحكم لدى الشخص. الوقاية من الخرف

من أجل الوقاية من الخرف، يجب أن تكون حذرًا مع الأعراض وتغيير نمط الحياة إذا لزم الأمر.

الحصول على نظام غذائي صحي، والإقلاع عن التدخين ، والحصول على نوم جيد يمكن أن يساعد الشخص في الوقاية من الخرف.



الأنشطة المحفزة عقليًا مثل لعب الألغاز وألعاب الكلمات وما إلى ذلك ، يجب على الشخص أيضًا أن يراقب أحبائه للتعرف على الأعراض ومساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.