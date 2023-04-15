15 معلومة عن نفق وكوبرى 45 بالإسكندرية بعد افتتاح الممشى السياحى

وأوضح اللواء محمد الشريف، أن هذا المشروع يعد ثاني أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ، لحل مشكلة الإختناق المرورى المزمنة التى ظلت تعاني منها منطقة شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.

وهناك 15 معلومة عن مشروع نفق وكباري 45 "أنور السادات"

1. يُعد المشروع ثان أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

2. يهدف إلى القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية وخاصة في فصل الصيف.

3. يبدأ النفق من شارع السادات بعرض 19 متر

4. المشروع عبارة عن 3 حارات للدخول و 3 حارات للخروج بطول 150 متر تقريباً مفتوح من الأعلى.

5. يستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول 3 حارات خروج بطول 60 متر بأرتفاع 6 متر وبعرض 25 متر

6. يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.5 متر وأرتفاع صافي 2.5 متر.

7. ينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار , بعدد (2) كوبرى عبارة عن 3 حارات للخروج 3 حارات للدخول لكل منهما

8. يتم إنفصالهم عن بعضهم البعض وذلك بطول 200 متر تقريباً لمطلع الخروج من النفق وطـول 130 متر تقريباً لمنزل الدخول إلى النفق.

10. يوجد مدخلين لنفق المشاه الواحد، مدخل قبلى على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات

11. يوجد مدخل للصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطيء بأطوال 140 متر تقريباً لأنفاق المشاه بجميع الاتجاهات.

12. تم توسعة الطريق من 6 حارات إلى 10 حارات بعرض 35 متر تقريبا

13. المشروع يتضمن 2 رصيف مشاه على الجانبين وبطول حوالي 600 متر تقريباً.

14. دراسة المشروعات التكميلية المستهدفة ،لزيادة عدد حارات الكورنيش من 6 حارات إلى 10 حارات

15. المسافة المستهدفة بطول تقريباً 4.4كم (بخلاف منطقة نفق وكبارى السادات بطول 600 متر).