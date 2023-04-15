اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 03:21 م
أكرم القصاص
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10 معلومات عن الممشى السياحى بكبارى ونفق 45 بعد افتتاحه للجمهور

السبت، 15 أبريل 2023 02:44 م
10 معلومات عن الممشى السياحى بكبارى ونفق 45 بعد افتتاحه للجمهور المحافظ يتفقد الممشى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بدء التشغيل التجريبي للمشى السياحى للجمهور، وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.
 
وأوضح اللواء محمد الشريف، أن هذا المشروع يعد ثانى أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، لحل مشكلة الإختناق المرورى المزمنة التى ظلت تعاني منها منطقة شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.
 
ونستعرض فى السطور التالية 10 معلومات عن الممشى السياحى الجديد: 
 
1.المشروع تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط
 
2.يمتد  بطول 250 متر وعرض  امتار وارتفاع 5.5 متر  
 
3. الممشى السياحى به 38 عامود ديكوري للإضاءه 
 
4. صمم الممشى  بالشكل الحضاري والهويه البصريه المميزه لمدينه الإسكندريه ببرجين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب  
 
5. يربط الممشى بين شارع أحمد تيسير بنطاق حي منتزه ثان  وشارع الأرمن  بحي منتزه اول، والممشى موازي للبحر 
 
6. أنشئ الممشي لتشجيع مواطني الإسكندريه علي التريض  والتنزه
 
7. الممشى ضمن مشروع نفق وكباري 45 "أنور السادات" بطريق الكورنيش
 
8. الأسوار الجديدة الملحقة به تم مراعاة استدامتها حيث صُممت بنوع جديد من الخرسانة المزودة بالفيبر  لحمايتها من الصدأ  .
 
9.  دراسة مخطط تنفيذ أعمال التوسعة الجديدة لطريق الكورنيش والتى تتم بطول 4.4 كيلو متر من منطقة المنتزة وحتى المحروسة
 
10. التوسعة الجديدة تشمل 5 حارات لكل اتجاه ويتزامن ذلك مع أعمال الحماية البحرية التى تقوم بها هيئة حمايه الشواطىء داخل البحر .
 
الممشى مفتوح للجمهور4
الممشى مفتوح للجمهور4

تشغيل تجريبى للمشى 5
تشغيل تجريبى للمشى 5

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

ممشى كوبرى 45
ممشى كوبرى 45
 

الاسكندرية

نفق 45

الممشى السياحى

محافظ الاسكندرية



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