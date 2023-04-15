كما بحث الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، مستجدات الأوضاع في المنطقة وفرص توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ودعم جهود احلال السلام والازدهار بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.