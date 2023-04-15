اليوم السابع
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ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "حق الرحم"

السبت، 15 أبريل 2023 02:41 م
ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "حق الرحم" وزارة الأوقاف
كتب ـ لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "حق الرحم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
 
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عناوين خطب الجمعة لشهر أبريل وذلك على النحو الآتى:
 
الجمعة الأولى : 7/ 4/ 2023م - السكينة والطمأنينة وفضائل العشر.
 
الجمعة الثانية : 14/ 4/ 2023م - كيف نستقبل ليلة القدر؟
 
الجمعة الثالثة : 21/ 4/ 2023م - حق الرحم.
 
الجمعة الرابعة : 28/ 4/ 2023م - حق العمل.
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وزاره الاوقاف

حق الرحم



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