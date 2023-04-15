ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "حق الرحم"

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عناوين خطب الجمعة لشهر أبريل وذلك على النحو الآتى:

الجمعة الأولى : 7/ 4/ 2023م - السكينة والطمأنينة وفضائل العشر.

الجمعة الثانية : 14/ 4/ 2023م - كيف نستقبل ليلة القدر؟

الجمعة الثالثة : 21/ 4/ 2023م - حق الرحم.

الجمعة الرابعة : 28/ 4/ 2023م - حق العمل.