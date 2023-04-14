اليوم السابع
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الجمعة، 14 أبريل 2023 07:00 ص
أكرم القصاص
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"كيف نستقبل ليلة القدر؟" موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 14 أبريل 2023 06:00 ص
"كيف نستقبل ليلة القدر؟" موضوع خطبة الجمعة اليوم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
كتب لؤى على

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "كيف نستقبل ليلة القدر؟"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
 
 
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عناوين خطب الجمعة لشهر أبريل وذلك على النحو الآتى:
 
الجمعة الأولى : 7/ 4/ 2023م - السكينة والطمأنينة وفضائل العشر.
 
الجمعة الثانية : 14/ 4/ 2023م - كيف نستقبل ليلة القدر؟
 
الجمعة الثالثة : 21/ 4/ 2023م - حق الرحم.
 
الجمعة الرابعة : 28/ 4/ 2023م - حق العمل.

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