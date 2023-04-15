اليوم السابع
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نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر مارس 2023

السبت، 15 أبريل 2023 01:23 م
نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر مارس 2023 وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد أمراض النباتات إن المعهد أصدر تقريرا يتضمن حصاد أنشطته الارشادية والميدانية والبحثية والتدريبية خلال شهر مارس الماضي، وجاءت على النحو التالي :
 
المتابعة الميدانية للمحاصيل الحقلية و الخضر والفاكهة
 
1- تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها.
 
2- المرور على زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية.
 
3- المرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للامراض المتواجدة والتي كانت تنحصر بين أعفان جذور وتبقع الأوراق السركسبورى والبياض الدقيقي.
 
4- تم المرور علي محاصيل الفول البلدي بمحافظات مصر المختلفة وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتي كان في معظمها أعفان جذور وتبقع بني وصدأ.
 
5- تم المرور على محافظات “المنيا – أسيوط–الاسماعيليه-الشرقية -المنوفية – الغربيه –الدقهليه-البحيرة - كفر الشيخ-القليوبية -النوبارية) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)الفراولة- البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار -البسلة-الفاصوليا-اللوبيا”.
 
6- المرور على زراعات محصول البصل بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية بها وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض المتواجدة والتي كانت في أغلبها البياض الزغبي واللطعة الإرجوانية.
 
النشاط البحثي:
1- تم نشر 8 بحوث بمجلات علمية دولية
 
النشاط الارشادي والتدريبي
1- تم اجراء ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة فى الفيوم (دمو) – المنيا (أبو قرقاص) – اسيوط (منفلوط) – سوهاج (جرجا) – قنا ( الوقف) وذلك فى الفترة من 5/3 وحتى 9/3/2023.
 
2- تم اجراء ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة فى الجيزة ( البدرشين – العياط ) الفيوم (سنورس - أبشواى) – المنيا (بنى مزار - ملوى) – اسيوط (الفتح - أبنوب) – سوهاج (طهطا) – قنا ( قوص) الأقصر (أرمنت) الأسكندرية (خورشيد) البحيرة ( كفر الدوار ) كفر الشيخ (بلطيم) وذلك فى الفترة من 12/3 وحتى 16/3/2023.
 
3- ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة فى الجيزة ( البدرشين – العياط ) الفيوم (سنورس - أبشواى) – المنيا (بنى مزار - ملوى) – اسيوط (ساحل سليم - أبنوب) – سوهاج (طهطا) – قنا ( قوص) الأقصر (القرن) أسوان ( إدفو ) البحيرة ( كفر الدوار ) كفر الشيخ (بلطيم) وذلك فى الفترة من 19/3 وحتى 23/3/2023.
4- تنفيذ دورة تدريبيه عن طرق عزل وتعريف الفطريات في الفترة من 5/3/2023 الي 9/3/2023
5- تنفيذ دورة خاصة بزراعة الانسجة النباتية في الفترة من 12/3/2023 الي 15/3/2023
6- تم تنفيذ  (2) يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول ( القمح ) وطرق مكافحتها بمحافظة القليوبية – السويس – بور سعيد – الإسماعيلية – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – دمياط – الغربية – جنوب سيناء – الأسكندرية – كفر الشيخ  وذلك فى الفترة من 5/3 وحتى 9/2023.
7- تم تنفيذ  (3) يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول ( القمح ) وطرق مكافحتها بمحافظة الأسكندرية (خورشيد) البحيرة ( كفر الدوار ) كفر الشيخ (بلطيم) وذلك فى الفترة من 12/3 وحتى 16/3/2023.
8- تم تنفيذ  (3) يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول ( القمح ) وطرق مكافحتها بمحافظة المنوفية قويسنا دمياط (فارسكور) البحيرة ( كوم حمادة ) كفر الشيخ (الرياض) الأقصر (إسنا) أسوان ( كوم امبو ) وذلك فى الفترة من 19/3 وحتى 23/3/2023.
النشاط الإنتاجي والخدمي
1- فحص (247) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة  من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.
2- فحص (97) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة
3- الإشتراك فى أعمال (23) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.
4- فحص (24) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
5- فحص (18) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.
 
 

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