‫"الزراعة" تستعرض تقريرا حول أبرز أنشطة معهد أمراض النباتات خلال فبراير

كتبت أسماء نصار

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول ابرز أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال فبراير الماضي، فيما يتعلق بالنشاط البحثي والخدمي والإرشادي للمعهد.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم خلال فبراير الماضي، المرور على زراعات النخيل فى توشكى، فضلا عن زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة، كذلك محاصيل الفول البلدي والعدس، وبنجر السكر، بمختلف المحافظات، حيث تم التواصل مع المزارعين، وإعطائهم التوصيات اللازمة خلال هذه الفترة، من خلال باحثي المعهد.

وأضاف خليل أنه تم أيضا المرور على زراعات الخضر بمحافظات: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، الاسماعيليه، الغربيه، الدقهليه والبحيرة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة، فضلا عن المرور علي زراعات البصل والثوم.

وتابع مدير المعهد، أنه تم أيضا خلال فبراير نشر عدد 6 بحوث بمجلات علمية دولية، مشيرا الى انه فيما يخص النشاط الارشادي، تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمراض التى تصيب المحاصيل الأقتصادية والتى ينظمها المعهد وتحت رعاية محطة بحوث وقاية النباتات بالأسكندرية، كذلك تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " خطوات زراعة النسيج النباتى والإنتاج المعملى".

وعلى صعيد النشاط الإنتاجي والخدمي، أوضح خليل انه تم فحص عدد (295) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية، كذلك فحص (87) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، فضلا عن الإشتراك فى أعمال (20) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، كذلك فحص (123) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص (25) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.