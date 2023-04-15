نائب محافظ أسوان تتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات والحدائق استعداداً للعيد

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقدت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان ، اليوم السبت، موقع المحطة الوسيطة بالشلال، لمتابعة الجهود الجارية للعمل على زيادة مساحتها من ألف م2 إلى 4 آلاف م2، من أجل استيعاب كافة كميات القمامة، ومخلفات البناء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، بإيجاد حلول سريعة وعملية لدعم منظومة النظافة العامة، والتخلص من المخلفات أولاً بأول.

وقالت نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يتوازى مع تحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية، على كل من يتم ضبطه أثناء إلقاء المخلفات، سواء من الأفراد أو الجهات المختلفة، وخاصة أنه تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الطريق البديل لطريق السادات بطول 5.2 كم ، وبتكلفة 13.1 مليون جنيه، ما ساهم في تدعيم شبكة الطرق التي تربط بين مناطق فيله والشلال وكيما والمحمودية وحى اللوتس والعقاد.

وأشارت إلى أنه سبق ذلك رفع 146 ألف طن من المخلفات من المحطة الوسيطة، بتكلفة إجمالية 45 مليون جنية طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والهيئة العامة للتصنيع الحربى.

وشملت جولة "أبوزيد"، تفقد منطقة المحمودية والحدائق العامة لمتابعة الاستعدادات وجاهزيتها لأعياد القيامة وشم النسيم والفطر المبارك ، كما شهدت الجولة الميدانية لنائبة المحافظ تفقد أعمال النظافة العامة والتجميل فى عدد من المناطق السكنية والأحياء داخل مدينة أسوان.