محافظة أسوان تنفذ خطة توعية فى الأماكن العامة لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود الشباب المتطوعون بحملة طرق الأبواب ولقاء المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع، للتوعية بخطورة انتشار المخدرات، وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أهمية تنظيم مبادرة توعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه للسائقين والمواطنين فى أماكن التجمعات بمواقف السيرفيس والكمائن المختلفة من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات.

وأضاف "عطية"، أن تنفيذ حملات التوعية يستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة انتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 16023.