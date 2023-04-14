اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 14 أبريل 2023 04:46 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط- أرشيفية
دمياط- معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31069 طن تشمل: 16976 طن يوريا صب و811 طن يوريا معبأ و212 طن برتقال و700 طن صويا و2345 طن رمل و560 طن ملح معبأ و1390 طن مولاس و8075 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32753 طن تشمل: 5356 طن عدس و10620 طن ذرة و5975 طن قمح و6603 طن صويا و999 طن خشب زان و3100 طن زيت طعام و100 طن حديد  .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 362 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة . 
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 155797 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128936 طنًا  .
 
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3657 طن قمح متجهين إلى طنطا وشبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5057 شاحنة .
 
 
 

 


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