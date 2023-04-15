محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية يشهدون قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المطرانية بمدينة ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد فرحة على كل المصريين.

حضر القداس: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.

وترأس الأنبا اسطفانوس صلاة القداس ،حيث ألقي نيافته عظة رحب في بدايتها بالمحافظ "د.محمد هاني غنيم"وضيوفه الكرام ،معربا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد،مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

هذا ومن المقرر أن يشهد المحافظ "د.محمد هاني غنيم بعد قليل أيضا القداس بالكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف ، والذي يترأس القداس بالمطرانية، بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين من أبناء المحافظة من الإخوة المسيحيين بالمطرانية.