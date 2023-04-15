اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يشدد على الطب البيطرى بتكثيف حملات الرقابة على اللحوم

السبت، 15 أبريل 2023 11:54 ص
محافظ القاهرة يشدد على الطب البيطرى بتكثيف حملات الرقابة على اللحوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء، للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال العيد، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.
 
وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه سيتم تكثيف حملات فحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش علي محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.
 
وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة في جميع أحياء العاصمة خاصة حول المساجد والكنائس والحدائق والمتنزهات حرصًا على المواطنين . 
 
وأكد د. صبرى زينهم أنه تم رفع درجة الاستعداد بكل إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، مشيرا إلى أنه سيتم عمل نوبتجيات خلال فترة اجازة العيد بالادارات لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوي المواطنين بغرفة عمليات المديرية على مدار الـ 24 ساعة على تليفونات أرقام (27426993 - 27427053 ) وفاكس (27427057).
 

القاهرة

الطب البيطري

محافظة القاهرة

عيد الفطر



الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان نيابة عن الرئيس

الجمعة، 14 أبريل 2023 02:00 م

محافظ القاهرة: مبادرة "عيشيها صح" سعت لتمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا

الخميس، 13 أبريل 2023 02:07 م

محافظ القاهرة يوجه "النقل العام" بضرورة توفير خدماتها بجميع الأنحاء خلال العيد

الخميس، 13 أبريل 2023 09:41 ص

محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير شرق مدينة نصر

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:34 م

محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات لتحقيق الانضباط بالشوارع

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة