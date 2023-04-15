تعرف على مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان × 10 نقاط

أسوان- صلاح المسن

مشروع الطاقة الشمسية ببنبان التابعة لمركز دراو، بمحافظة أسوان أحد المشروعات العملاقة فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة وهى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ويمثل نقلة اقتصادية سيكون لها مردود إيجابى.

"اليوم السابع" يقدم أهم 10 معلومات عن مكونات هذا المشروع العملاق .

أولا: مشروع الطاقة الشمسية ببنبان قام بإفتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر عام 2021 أثناء فعاليات " أسبوع الصعيد "

ثانيا: يضم المشروع المحطات الشمسية ببنبان

ثالثا: مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ينتج حالياً 1460 ميجاوات من 32 محطة شمسية.

رابعا: مخطط إنشاء 40 محطة شمسية تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل أكثر من 90 % من إنتاج السد العالى .

خامسا:مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ضمن جهود تنوع مصادر الطاقة على أرض أسوان .

سادسا: يعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى محافظة أسوان أكبر وأهم المشروعات القومية التي شهدتها مصر فى مجال الطاقة النظيفة

سابعا :كما يعد الأهم فى مجال المشروعات العالمية للطاقة المتجددة.

ثامنا :حصل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان على العديد من الجوائز، ومنها إعلان مجموعة البنك الدولى عن حصوله على الجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك المتميزة على مستوى العالم عام 2019، وهي المرة الأولى التى تفوز بها مصر بهذه الجائزة.

تاسعا: يعمل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان على توفير الطاقة النظيفة

عاشرا: يأتى تنفيذ هذا المشروع القومى فى إطار سعى الدولة لزيادة الطاقة المنتجة على مستوى الجمهورية لدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية وأيضاً بالمشروعات التنموية والاستثمارية