حافظ على جهازك الهضمى.. 4 أطعمة مخمرة تزيد البكتيريا الصحية فى الأمعاء

كتبت ميرفت رشاد

أظهرت دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة ستانفورد البريطانية ،أن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المخمرة لمدة 10 أيام فقط أدى إلى وجود ميكروبيوم أكثر تنوعًا في الأمعاء ، مما يعني أن الأمعاء تتمتع بتوازن أفضل "للبكتيريا الصحية"، تظهر بيانات أخرى أن الأطعمة المخمرة قد تقدم فوائد مضادة للالتهابات وتأثيرات في خفض ضغط الدم والعديد من الفوائد الصحية، وإليك الأطعمة المخمرة المرتبطة علميًا بصحة أفضل، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الزبادي

يُصنع الزبادي من خلال مزج حليب الألبان مع الثقافات الحية والنشطة ، تحتوي العديد من خيارات الزبادي على بكتيريا حية ، لكن زبادي الألبان يعد أيضًا مصدرًا للعناصر الغذائية الهامة الداعمة لصحة العظام ، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم ، يرتبط استهلاك الزبادي بزيادة كثافة المعادن في العظام والوظيفة الجسدية لدى كبار السن.

تعمل سلالات معينة من الكائنات الحية المجهرية الموجودة في الزبادي على تعزيز صحة الأمعاء والاستجابات المناعية العامة المضادة للالتهابات ، وتظهر بعض البيانات أن استهلاك بعض هذه البروبيوتيك قد يكون مرتبطًا بتقليل الغازات بين الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي.

اللبن الرائب



اللبن الرائب هو مشروب ألبان مخمر لاذع قليلاً ، قد يساعد تناول مشروبات الألبان المخمرة ، مثل اللبن الرائب ، في تقليل علامات الالتهاب وآلام البطن والإمساك ، إحدى السمات الفريدة أنه مصدر طبيعي لفيتامين K2 ، وهو عنصر غذائي مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالكسور .

وتم ربط استهلاك اللبن الرائب بالحد من عدوى هيليكوباكتر بيلوري ، جرثومة الملوية البوابية هي بكتيريا يمكن أن تصيب المعدة وترتبط الإصابة بها بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة .

الكيمتشي

الكيمتشي هو طبق كوري تقليدي مصنوع عادة من الخضار المملح والمخمر، مثل الكرنب تشير البيانات إلى أن تناول الكيمتشي المعتدل يرتبط بفقدان الوزن بين الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن من أصل كوري ، تظهر بيانات أخرى أن استهلاك الكيمتشي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالإكزيما وإمكانية مكافحة السرطان ضد خلايا سرطان البنكرياس .

كرنب مخلل



يساهم استهلاك مخلل الكرنب المنتظم في صحة النباتات الهضمية ، لا تتردد في إضافة حصة إضافية إلى الشطيرة الخاصة بك أو الاستمتاع ببعضها فوق البيض ، مع العلم أنك تعطي أمعائك جرعة من البكتيريا الصحية.