ضبط 8.5 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 8.5 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و5 أطنان ملح داخل عدد من مصانع الرنجة بمركز ومدينة كفر الزيات.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على مصانع الرنجة قبل أعياد الربيع وشم النسيم،

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت طارق شعيب، السعودى الجاريه، السيد احمد الحواله، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

وتم استهداف 6 مصانع تدخين الرنجة بكفر الزيات، وضبط 1000صندوق رنجة مدخنة بدون بيانات ويشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وضبط مصنع وتعبئة رنجه مدخنه والتحفظ على 100صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك لتغير فى الخواص الطبيعية.

كما تم ضبط مصنع تعبئة رنجة مدخنة، والتحفظ على 150 صندوق رنجة مدخنة غير صالحة للاستهلاك، لوجود تغير الخواص، وضبط مصنع وتعبئة رنجه مدخنه والتحفظ على 200 صندوق رنجة مدخنه غير صالحة و5 طن ملح مجهول المصدر، وضبط مصنع وتعبئة رنجه مدخنه والتحفظ على 200 صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط مصنع تعبئة رنجة والتحفظ على 50 صندوق رنجة مدخنه، بإجمالي وزن 8 طن و500 كيلو و5 طن ملح، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.