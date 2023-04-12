اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:31 م
أكرم القصاص
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ضبط 2 طن سمنة ودقيق ومحسنات كعك منتهية الصلاحية فى طنطا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 08:03 م
ضبط 2 طن سمنة ودقيق ومحسنات كعك منتهية الصلاحية فى طنطا جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ضمت فى عضويتها ياسر مراد مدير الإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، حيث تمكنت من ضبط 2 طن سمنة ودقيق ومحسنات كعك انتهاء12/3/2023 وانتهاء2/2023 داخل محل كبير بطنطا تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 
 

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