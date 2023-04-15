اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 01:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الإسعاف خلال الأعياد

السبت، 15 أبريل 2023 12:43 م
صحة جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الإسعاف خلال الأعياد الدكتور عبد التواب عويضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والواحدات الصحية بالمحافظة، وذلك بمناسبة  الأعياد، حيث يحتفل الأقباط غدا بعيد القيامة المجيد ويليه أعياد الربيع، وشم النسيم ثم عيد الفطر المبارك.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد التواب عويضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه تم وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات، وتشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والتأكيد علي زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم والأمصال.
 
وتشكيل غرفة والطوارئ الأزمات لمتابعة سير العمل والتدخل السريع وقت الحاجة، منوهاً إلى التأمين الطبي لجميع الطرق والميادين العامة والشواطئ والمتنزهات وأماكن التجمعات خلال فترة الأعياد بالتنسيق مع هيئة الأسعاف المصرية.
 
كما أشار إلي تكليف فرق من إدارات الطب العلاجي والطب الوقائي والإدارة العامة للصيدلة لمتابعة سير العمل، وإعداد تقارير بذلك علي مدار الساعة، مقدماً خالص التهاني لجميع أبناء المحافظة بمناسبة الأعياد متمنياً دوام الصحة للجميع.
 
 

اخبار مصر

جنوب سيناء

عيد القيامه

عيد الفطر

صحه جنوب سيناء

اخبار جنوب سيناء



الموضوعات المتعلقة

وكيل "صحة جنوب سيناء" يلتقى المتقدمين لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

الخميس، 13 أبريل 2023 08:34 م

وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل بمركز طب توشكى ومكتب صحة الشروق

السبت، 08 أبريل 2023 03:28 م

"حياة كريمة" تواصل مهمتها بالمحافظات.. تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى إسنا بالأقصر.. "صحة جنوب سيناء" تنشر مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية خلال يناير.. هدايا المبادرة تصل قرية المالكى بأسوان.. صور

الإثنين، 02 يناير 2023 06:00 م

صحة جنوب سيناء تنشر مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية خلال شهر يناير 2023

الأحد، 01 يناير 2023 12:56 م

صحة جنوب سيناء: توقيع الكشف على 1736 مواطنا ضمن قوافل حياة كريمة.. صور

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة