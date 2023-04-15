صحة جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الإسعاف خلال الأعياد

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء ، رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والواحدات الصحية بالمحافظة، وذلك بمناسبة الأعياد، حيث يحتفل الأقباط غدا بعيد القيامة المجيد ويليه أعياد الربيع، وشم النسيم ثم عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد التواب عويضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه تم وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات، وتشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والتأكيد علي زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم والأمصال.

وتشكيل غرفة والطوارئ الأزمات لمتابعة سير العمل والتدخل السريع وقت الحاجة، منوهاً إلى التأمين الطبي لجميع الطرق والميادين العامة والشواطئ والمتنزهات وأماكن التجمعات خلال فترة الأعياد بالتنسيق مع هيئة الأسعاف المصرية.

كما أشار إلي تكليف فرق من إدارات الطب العلاجي والطب الوقائي والإدارة العامة للصيدلة لمتابعة سير العمل، وإعداد تقارير بذلك علي مدار الساعة، مقدماً خالص التهاني لجميع أبناء المحافظة بمناسبة الأعياد متمنياً دوام الصحة للجميع.