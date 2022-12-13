تحرير 47 محضراً وضبط مواد غذائية فاسدة بحملة مكبـرة بطور سينــــاء

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة مكبره على الاسواق والمحلات التجارية بمدينة طور سيناء ، تنفيذا لتعلميات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على ضرورة الرقابة علي الاسواق لضمان تقديم غذاء امن لقاطنى وزائري المدينة.

وتقوم الحملة بعملها بناء على التكليف المباشر من الدكتور ايمن رخا ، مدير المديرية والدكتور احمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي وتحت اشراف مصطفى خليل ، القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة الاغذية قامت ادارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالاشتراك مكتب مراقبة الاغذية بطور سيناء بشن حملة مكبرة بالمدينة .

حيث قامت الحملة بالمرور على 25 منشأة لتداول الاغذية والمشروبات تم خلالها تحرير 24 محضر نظافة ، وعدد 21 محضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالاغذية ، وتم اعدام 133 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية و 6 لتر اغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى .

كما تم التوصية بغلق ادارى لمنشأة بها خطر داهم علي الصحة العامة ونقص شديد في الاشتراطات الصحية ، كما تم تحرير محضرى ضبط بوزن 38 كيلو اللحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية و 4 لتر لاغذية ومشروبات منتهية الصلاحية ، وقد تشكلت اللجنة من احمد فتحى خضر و صلاح منصور مشرفي اغذية المديرية ومحمود فتحى عطوان ، مفتش اغذية طور سيناء.