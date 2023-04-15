اليوم السابع
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رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين بـ344 صوتا

السبت، 15 أبريل 2023 07:20 م
رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين بـ344 صوتا فوز المهندس رمضان بمقعد نقيب التطبيقيين
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات مقعد النقيب العام للتطبقيين، فوز المهندس رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين بـ344 صوتا من إجمالى 416 صوتا.
 
وفى وقت سابق، قال المهندس رمضان هلال، إن كافة عمليات التصويت بانتخابات النقيب العام للتطبيقيين تتم بشكل "مميكن"، وذلك من خلال جهاز يعرض على شاشته أسماء كافة المرشحين على مقعد النقيب العام، ويتيح لكل ناخب أن يختار المرشح الراغب فى اختياره، ومن ثم يطبع الجهاز استمارة باسم المرشح الذى تم اختياره ويتم وضع الاستمارات بصندوق الاقتراع.
 
وأضاف هلال، فى تصريحات لليوم السابع،: أن تلك الآلية تضمن سلامة عمليات التصويت وسرعة فرز الأصوات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم النقيب الجديد للتطبيقيين فور إغلاق باب التصويت، مؤكدا أن أن كافة إجراءات التصويت تتم تحت إشراف قضائى.
 
ويأتى ذلك بعدما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مقعد النقيب العام للتطبيقيين، صباح اليوم السبت، بدء عمليات التصويت، وذلك عقب اكتمال النصاب القانونى للاقتراع والذى حدده القانون بنسبة 50%+1 من أعضاء الجمعية العمومية للأعضاء المُمثلين لكافة محافظات الجمهورية، والبالغ عددهم 600 عضو، موزعين للتصويت على 3 لجان بمقر النقابة العامة.
 
كان قد قرر المجلس الأعلى لنقابة التطبيقيين، الدعوة لإجراء انتخابات على مقعد النقيب، وذلك بعد خلو المنصب بوفاة الدكتور زكريا حشاد النقيب العام للتطبيقيين، وفقا للإجراءات القانونية التى حددها قانون النقابة والمواد المكملة له واللائحة التنفيذية فى هذا الشأن وما قررته المادة 28 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإجراء الانتخابات على منصب النقيب العام.
 
 
 
 
 
 

 


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