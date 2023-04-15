ختام فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بمدينة رأس سدر جنوب سيناء

جنوب سيناء - محمد حسين

اختتمت بمدينة رأس سدر فعاليات منتدي الحوار الوطني للشباب فى نسخته الثانية، تحت شعار "فيما يفكر الشباب ... حوار من الشباب للشباب" بمركز التنمية الشبابية برأس سدر.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أنه تنفذ فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب برعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية التعليم المدنى والبرلمان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وبدأت الفعاليات بالتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز، يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار إليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

تناول منتدى الحوار الوطنى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعي، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل و العصف الذهني للمشاركين للخروج بالتوصيات التي أسفرت عنها الورشة.

وشمل المنتدى التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب، والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء الشباب بمراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

ونظم تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات من محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة بجنوب سيناء ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.