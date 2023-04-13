اختتام منتدى الحوار الوطنى للشباب فى البحيرة 14 مايو بمشاركة 1000 شاب

وأشار وكيل وزارة الشباب بالبحيرة إلى تعدد فعاليات منتدى الحوار الوطنى ليضم الندوات وورش العمل لأهم القضايا التى تحظى بأولويات الشباب وطرح بعض الحلول لها، وكذلك عرض رؤى ومقترحات الشباب ليتم تجميعها لمناقشتها فى ختام فعاليات المنتدى.

وأضاف أن المنتدى يضم عدة محاور منها التنمية بصورها المختلفة سواء "الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية" إلى جانب التنمية المستدامة.

وقال إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، إن منتدى الحوار الوطنى تواصلت فعالياته داخل 9 مراكز للشباب حتى الآن، وهى دمنهور والدلنجات والرحمانية وإيتاى البارود ورشيد وكوم حمادة وأبو حمص وكفر الدوار وبدر، لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل التى تواجه الشباب وكيفية حلها.

يذكر أن وزارة الشباب أطلقت منتدى الشباب بالبحيرة تحت شعار "حوار من الشباب للشباب" برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاستهداف رفع الوعى الثقافى والاجتماعى للشباب بكل مراكز المحافظة، ويتم تنفيذ فعاليات منتدى الشباب تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة لبرلمان الشباب.