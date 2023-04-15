اليوم السابع
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حياة كريمة بكفر الشيخ.. الكشف الطبى على 2735 مريضا بقافلتى بيلا والرياض

السبت، 15 أبريل 2023 02:01 م
حياة كريمة بكفر الشيخ.. الكشف الطبى على 2735 مريضا بقافلتى بيلا والرياض العيادات المتنقلة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قافلتين طبيتين، الأولى بقرية دار السلام التابعة لمركز بيلا، والثانية بقرية الفيروز التابعة لمركز الرياض، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن كل قافلة بالقريتين ضمت 12 عيادة فى 10 تخصصات طبية مختلفة (باطنة، مسالك، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، رمد، نسا، تنظيم أسرة، أسنان)، وصرف الأدوية مجاناً، وتردد على القافلتين خلال اليومين 2735 مواطنا، وجرى إجراء تحليل طبي 430 مابين معمل الدم والطفليات، كما تلقى 1798 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، شهدت القافلتان تردد كبير من أهالي القريتين خلال فعالياتهما بالقريتين على مدار يومين بكل قرية، للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، وأجريت 87 أشعة،  كما شملت القافلة، المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة "ـ والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر ) على 120 مواطن خلال القافلتين،بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية ل 10 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لـ27 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

 وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنها تتقدم بالشكر لكل من جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، ولكلٍ من الإدارة الصحية بمركز بيلا والإدارة الصحية بمركز الرياض، والمجلس المحلي لمركز ومدينة بيلا ومركز الرياض، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالينا الكرام.

 

اجراء الكشف الطبي على الاطفال
اجراء الكشف الطبي على الاطفال

 

اجراء الكشف الطبي على سيدة_1
اجراء الكشف الطبي على سيدة_1

 

اجراء الكشف الطبي على طفلة
اجراء الكشف الطبي على طفلة

 

اجراء الكشف الطبي على مريض_2
اجراء الكشف الطبي على مريض_2

 

العيادات المتانقلة
العيادات المتانقلة

 

الفريق الطبي بالقافلة
الفريق الطبي بالقافلة

 

المشرفون على القافلة
المشرفون على القافلة

 

تسجيل بيانات المرضى
تسجيل بيانات المرضى

 

جانب من التردد على العيادات
جانب من التردد على العيادات

 

جانب من العيادات المتنقلة
جانب من العيادات المتنقلة

 

 

 


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