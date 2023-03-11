"صحة كفر الشيخ": دورات تدريبية للأطقم الطبية وتوعية بالمبادرات الرئاسية

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الفعاليات والدورات التدريبية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المديرية نظمت الدورة التدريبية لتدريب أطباء الصدر و الباطنة والحميات بكفر الشيخ، ومسؤولي الترصد بالإدارات والمستشفيات بكفر الشيخ، مشيرة إلى حرصها الشديد على التعليم المستمر وتحسين آداء الفئات الطبية، وذلك بناءا على توجيهات القيادات السياسية والإدارية في الدولة، مؤكدة أن الدولة تشهد تحول رقمي وتطور كبير وملحوظ في السنوات الأخيرة في تقديم الخدمات الصحية ،وذلك للوصول لخدمة طبية وعلاجية مرضية للمواطن ،والمقيم على مستوى الجمهور.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، تنوعت الموضوعات التي تناولتها الدورة منها، الدرن و ترصد الأمراض الصدرية، وجرى استهداف 36 متدرب من مختلف مستشفيات وإدارات المحافظة، بحضور الدكتورة هبة جبريل ،أخصائي الدرن والأمراض الصدرية، ومسؤول الدرن على مستوى المحافظة.

وأكدت إلهام محمد، كما نظمت المديرية دورة عن التوعية بالمبادرات الرئاسية، بحضور الدكتور السيد العباسي، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتعليم والإتصال الصحي بوزارة الصحة المصرية، والدكتورة لمياء حمدي، مدير إدارة الإعلام والإتصال الجماهيري، وتناولت الدورة، دور المثقف الصحي في التوعية عن المبادرات الرئاسية، وعدد من الموضوعات المستجدة مثل أضرار إستخدام البلاستيك احادي الاستعمال والتغيرات المناخية، موجهه بأهمية دور المثقف الصحي، همزة الوصل بين المؤسسات الصحية، والجمهور الخارجي ومتلقي الخدمة الصحية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، كما شهدت الدورة تكرم الدكتور السيد العباسي، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة رحاب سامي، مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، لفريق التثقيف الصحي بالمديرية، وتوزيع شهادات التكريم والهدايا الرمزية على المتدربين، والمتميزين في الأداء والعمل.



التوعية بالمبادرات الرئاسية بصحة كفر الشيخ



الحضور خلال أعمال التوعية بالمبادرات الرئاسية



الحضور بالدورة التدريبية



تكريم المتميزين