القوى العاملة: توعية بإجراءات التفتيش فى قانون العمل بشرق التفريعة ببورسعيد

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن تنظيم زيارة ميدانية وورشة عمل، لعدد 26 منشأة بحضور 70 من ممثلي المنشآت، قام بها مكتب عمل بورفؤاد، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة تكثيف التوعية والتثقيف للعمال فى مواقع العمل المختلفة حول حقوقهم وواجباتهم التى نص عليها القانون وذلك لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأعلنت الوزارة فى بيان لها عن تلقيها تقرير من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد أوضح فيه أن مكتب عمل بورفؤاد متعدد الأنشطة نظم زيارة ميدانية مكثفة قامت بها فاتن صالح مديرة المكتب، وتم خلال الزيارة التأكيد على دور الوزارة و رسالتها فى دعم و توعية طرفى العمل والإنتاج والتأكيد على ضرورة الحفاظ على صالح العمالة المصرية الأكفاء و رعايتها و تقديم أفضل الخدمات العمالية لهم، بحضور محمود طه السقا وكيل المديرية، ولمياء محمود مدير إدارة الرعاية، وهبه محمد نجيب مفتش علاقات العمل، وهبه مسعد محمد مفتش علاقات العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه تم خلال ورشة العمل التى انعقدت خلال الزيارة تقديم محاضرة من مدير مكتب العمل تناولت شرح أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 و ضوابط و إجراءات التفتيش العمالى بالمنشآت وكيفية التعامل مع تفتيش مكتب العمل، وضمانات وإجراءات التحقيق مع العاملين ومساءلتهم والتطرق لمستجدات أحكام تشغيل النساء وعمالة الطفل، و بعد المحاضرة انعقدت ورشة عمل عن حقوق العمال فى حالات التشغيل الإضافى والتشغيل فى أيام الأعياد الرسمية و الراحات الأسبوعية وكيفية إعداد السجلات المختلفة و السند القانونى لكلِ منها ، و كيفية استيفاء الملفات و ما يحتاج مفتش العمل الاطلاع عليه أثناء زيارته، وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية بالمنشآت تكون قادرة على التدقيق الذاتى و المراجعة الداخلية الوقائية بالمنشآت فى مجال تفتيش العمل.