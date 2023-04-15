القوات الأوكرانية تستهدف مركزا للقيادة و3 مناطق ارتكاز للقوات الروسية

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، قيام وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية باستهداف مركز للقيادة و3 مواقع ارتكاز للقوات الروسية.

وأضافت الهيئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت مركزا للقيادة و3 مواقع ارتكاز للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية ومحطة حرب إلكترونية روسية، موضحة أن القوات الجوية شنت 5 غارات على مواقع ارتكاز للجيش الروسي ومعداته.

وأفادت الهيئة بأن القوات الروسية شنت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 ضربات جوية ونفذت 19 ضربة صاروخية، 13 منها من منظومة دفاع جوي من طراز إس-300، على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، وأطلقت 42 مرة من قاذفات صواريخ متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية.

من جانبها، ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /السبت/، أن القوات الروسية قصفت خيرسون 96 مرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية أولكسندر بروكودين، في بيان أوردته وكالة أنباء /يوكرينفورم/، إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ 447 قذيفة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وأوضح أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وطائرات بدون طيار ومقاتلة، ولفت إلى أنه تم إجلاء 47 شخصا من المناطق التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.