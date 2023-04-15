اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصومال: مقتل 10 إرهابيين في مواجهات بين عناصر ميليشيات الخوارج في جوبا

السبت، 15 أبريل 2023 01:38 م
الصومال: مقتل 10 إرهابيين في مواجهات بين عناصر ميليشيات الخوارج في جوبا العنف في الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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قُتل 10 عناصر من ميليشيات الخوارج الإرهابية وأصيب نحو 20 آخرين في مواجهات اندلعت بين عناصر الميليشيات بالقرب من منطقة جيلب بمحافظة جوبا الوسطى الصومالية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت أن المواجهات اندلعت عقب انشقاق قيادي منحدر من محافظة حُدر عن صفوف الميليشيات مما دفع المجموعة الموالية لقيادي آخر، إلى شن هجوم على المنشق وأتباعه.

واستمرت المواجهات بين الطرفين على مدى ثلاثة أيام، وأسفرت عن خسائر فادحة بين الطرفين في منطقة "ياق شبيل" الواقعة بين منطقتي "كما جيرون وبيحاني".

 


الصومال

إرهاب

ميليشيات الخوارج

جوبا



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