إعلان نتائج المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى عن نتائج القرعة التى أقيمت للأدوار النهائيئة للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا، والمقامة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسفرت القرعة عن الآتي:

** المجموعة الأولي (جامعة 6 أكتوبر - جامعة حلوان - جامعة بنها - جامعة المنوفية).

** المجموعة الثانية (جامعة بني سويف - جامعة المنصورة -جامعة قناة السويس - التعليم العالى).

وانتهت مباريات اليوم الأول من الأدوار النهائية المقامة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية والتي تقام في الفترة من 4/13 إلى 4/15 وقد أسفرت نتائج اليوم الأول عن الآتي:

- التعليم العالى (2) × المنصورة (1)

- بني سويف (2) × قناة السويس (1)

- بني سويف (2) × المنصورة (0)

- ٦ أكتوبر (0) × حلوان (0)

- بنها (0) × المنوفية (0)

- ٦ أكتوبر (0) × بنها (2)

يذكر أن البطولة أقيمت بإشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، الكابتن أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، د.عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ك/ بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور ياسر مبروك مدير البطولة 0.