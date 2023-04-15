إصابة أب واثنين من أبنائه فى حادث سير بمدينة بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

أصيب أب واثنان من أبنائه، اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة فى حي الأزهري بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة فى حي الأزهري بمدينة بني سويف مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة، ونقلت كل من محمد عطية محمد 19 سنة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري، وعطية محمد عطية 49 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري، ويوسف عطية محمد 12 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات وجميعهم مقيمون بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.