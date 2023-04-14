إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف أمام منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمى لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكربواص يستقلونها برصيف أمام منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.