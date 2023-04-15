اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 08:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أهالى منشية الصدر ينظمون أطول إفطار شعبى بشارع واحد "1000 متر".. صور

السبت، 15 أبريل 2023 07:10 م
أهالى منشية الصدر ينظمون أطول إفطار شعبى بشارع واحد "1000 متر".. صور جانب من الافطار
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم أهالى منشية الصدر بدائرة الوايلى أطول مائدة إفطار شعبية بشارعى الأحرار وعزبة عبد النبى جمعت أسر المنطقة من رجال وسيدات وشباب وأطفال على مائدة واحدة.
 
وأكد منظمو الإفطار، أن المائدة كانت جميعها بالجهود الذاتية من قبل الأهالى وليس لها رعاة سياسين أو رجال أعمال أو أى كيانات سياسية وأنها بادرة خير للعمل الخيرى بالمنطقة، مشيرين إلى أن المائدة تحت شعار «منشية الصدر أرض الرجولة».  
00551c94-7ef7-4c46-a31f-8f4adac93bd6
 
وأضاف المنظمون أن المائدة كانت بطول كيلو متر وتضم 300 ترابيزة إفطار وألفين كرسى وشملت أكثر من 3 آلاف فرد من الرجال والسيدات وبدأت من نفق الزعفران إلى نهاية شارع الأحرار ثم شارع عزبة عبد النبى إلى شياخة كوبرى القبة.
 
 
وانتشرت خلال المائدة المراجيح للأطفال والألعاب وكذلك عربات الشاى والقهوة والزلابية وعربيات الحلوى، وتم عمل مطبخ مفتوح وسط المائد لشوى اللحوم والفراخ والكفتة وشاركت السيدات بالوجبات المنزلية.
 
4a6ba3c2-dddb-4355-a1b8-5e20209f3bab
 
حضر الإفطار اللواء محمود خليفة، مساعد الأمين العام لجماعة الدول العربية للشئون العسكرية الحالى، ومحافظ الوادى الجديد الاسبق، الكابتن ياسر الملاح نجم منتخب مصر الأسبق ود. رشا الكفراوى معاون وزير التجارة والصناعه، وشيماء سامى بطل العالم فى لعبة الريشة الطائرة لذوى الاحتياجات الخاصة، د. منال بطران كاتبة صحفية، يوسف إبراهيم رئيس منتدى السياحة والاقتصاد الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة د. مروة قمر رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية لإدارة المنشآت Ages، د. هدية صادق د. نورهان نبيل أخصائية تخاطب.
 
3ff507b8-f6f1-4df0-ac87-ed06d803bf9a
 
5396ed5d-926b-4086-bab8-da1ae9be32d9
 
36d83eea-426e-4171-a0a4-df36884fddfd
 

الإفطار الشعبي

مائدة إفطار

السياحة في مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة